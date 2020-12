Колишній боєць UFC Йоель Ромеро продовжить виступи у промоушені Bellator.

Про це повідомляє журналіст ESPN Аріель Хельвані.

Контракт Ромеро підпише в найближчі дні. Боєць дебютує в Bellator в 2021 році в рамках напівважкої ваги.

Yoel Romero is headed to Bellator.



Romero has agreed to a new deal with Bellator, sources say. He is expected to sign imminently.



He’ll debut for the promotion in 2021 at 205 pounds. His debut date and fight aren’t set yet, sources say.