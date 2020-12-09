Збірна України знищила Молдову у контрольному матчі

У звітному матчі було оформлено аж три дублі

Джерело - Чемпіон.

У Запоріжжі відбувся контрольний матч з футзалу між збірними України та Молдови.

Українські футзалісти святкували впевнену перемогу з рахунком 4:1. Нагадаємо, що вчора між цими командами був проведений контрольний матч, у якому українці з рахунком 4:1 святкували перемогу.

Сьогодні українські футзалісти ще впевненіше виграли - 8:0.

Контрольний матч

9 грудня

Україна - Молдова 8:0 (5:0)

Голи: 1:0 - 6 Зварич, 2:0 - 10 Корсун, 3:0 - 11 Фаренюк, 4:0 - 12 Зварич, 5:0 - 15 Фаренюк, 6:0 - 25 Савенко, 7:0 - 34 Кузь, 8:0 - 40 Кузь