 Lviv Boars здолали Dneprodym у чемпіонаті України | Кіберспорт | Champion.com.ua
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Lviv Boars здолали Dneprodym у чемпіонаті України

Сьогодні 16:00 1959 0
Перша чверть закінчилась 23:15 на користь львів‘ян.
Lviv Boars здолали Dneprodym у чемпіонаті України
#Dneprodym, #Lviv Boars, #Ukrainian E-Basketball League

Джерело - Чемпіон.

Dneprodym приймав Lviv Boars у рамках регулярного чемпіонату України з кібербаскетболу.

З перших секунд матчу гості захопили ініціативу та почали "обстрілювати" суперника з-за 7-ти метрової лінії.

Перша чверть закінчилась 23:15 на користь львів‘ян.

Із кожною наступною 5-ти хвилинкою "кабани" збільшували відрив - (20:11), (22:12), (21:18), і довели матч до логічного завершення та перемоги 86:56.

Ukrainian E-Basketball League
Регулярний чемпіонат
8 грудня

Dneprodym -  Lviv Boars 56:86 (15:23, 11:20, 12:20, 18:21)

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