Lviv Boars здолали Dneprodym у чемпіонаті України

Перша чверть закінчилась 23:15 на користь львів‘ян.

Джерело - Чемпіон.

Dneprodym приймав Lviv Boars у рамках регулярного чемпіонату України з кібербаскетболу.

З перших секунд матчу гості захопили ініціативу та почали "обстрілювати" суперника з-за 7-ти метрової лінії.

Перша чверть закінчилась 23:15 на користь львів‘ян.

Із кожною наступною 5-ти хвилинкою "кабани" збільшували відрив - (20:11), (22:12), (21:18), і довели матч до логічного завершення та перемоги 86:56.

Ukrainian E-Basketball League

Регулярний чемпіонат

8 грудня

Dneprodym - Lviv Boars 56:86 (15:23, 11:20, 12:20, 18:21)

Нагадаємо, eBC Dnipro знищив Odessa Gaming