У Києві спалили автомобіль українському чемпіону

Невідомі підпалили автомобіль спортсмену

Невідомі спалили автомобіль українському дзюдоїсту Георгію Зантараю.

Про це повідомляє obozrevatel.com.

Подія трапилася у Святошинському районі Києва. Двоє невідомих облили автомобіль марки Mercedes-Benz легкозаймистою рідиною і підпалили. Пожежу загасили за 15 хвилин, ніхто з людей не постраждав.

Георгій Зантарая є українським дзюдоїстом грузинського походження. Він став першим чемпіоном світу з дзюдо в історії України.

У цьому році спортсмен став депутатом Київської міської ради від партії Слуга народу.