Брейкданс став олімпійським видом спорту

Брейкданс буде у медальному заліку на Олімпійських іграх 2024 року

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно додав вуличні танці у стилі брейкданс в медальний залік на Олімпійських іграх в Парижі 2024 року.

Про це повідомляє американський телеканал ESPN.

Брейкданс як вид змагань був запропонований паризькими організаторами майже два роки тому після успішного дебюту на юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в Буенос-Айресі. У 2019 році цей вид змагань пройшов подальші етапи затвердження на підставі окремих рішень правління МОК аж до повноправного членства.

У МОК сподіваються, що долучення до олімпійської програми вуличних змагань сприятиме залученню молодшої аудиторії.