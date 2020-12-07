 Український боєць Доскальчук покинув UFC | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря вдома переграла Дніпро-1 у 12 турі УПЛ
Вчора 18:52 4402
Динамо Київ - Ференцварош: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:40 2006
Найкращий бомбардир УПЛ може перейти до Динамо
Вчора 21:54 1454
Колос зіграв внічию з Олександрією у 12 турі УПЛ
Вчора 21:22 725
Перес виграв Гран-прі Сахіра
Вчора 21:12 390
Легенда Динамо: Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати
Вчора 19:17 10740
Десна вирвала перемогу у Ворскли у 12 турі УПЛ
Вчора 18:55 4151 1
Динамо взимку спробує підписати улюбленця Суркіса
Вчора 18:40 5377
Блашко потрапила до ТОП-15 персьюту на Кубку світу
Вчора 16:48 802
Олімпік без проблем переміг Рух у 12 турі УПЛ
Вчора 15:52 549
Блоги
Його не зупинити. Ібрагімович тренується в снігу
Його не зупинити. Ібрагімович тренується в снігу Valeriy Ruchka
Вчора 22:43 611
Президент Ювентуса подарував Роналду унікальну футболку
Президент Ювентуса подарував Роналду унікальну футболку Valeriy Ruchka
Вчора 20:08 499
Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією
Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією Valeriy Ruchka
Вчора 18:55 677
4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів
4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 18:16 483
Відео дня! Українські спортсмени привітали військових із Днем Збройних сил
Відео дня! Українські спортсмени привітали військових із Днем Збройних сил Valeriy Ruchka
Вчора 15:24 541
Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон
Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон Valeriy Ruchka
05.12.2020 12:32 2588
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років Андрій Твердохліб
04.12.2020 23:59 699
Селезньов розповів як їздив на розбірки з бойовиками ДНР
Селезньов розповів як їздив на розбірки з бойовиками ДНР Андрій Твердохліб
04.12.2020 23:20 2347 1
Рука бога, або історія однієї фотографії
Рука бога, або історія однієї фотографії Андрій Твердохліб
04.12.2020 20:43 757
Відео дня. Історичний гол Зорі в Лізі Європи
Відео дня. Історичний гол Зорі в Лізі Європи Valeriy Ruchka
03.12.2020 21:56 1981
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:56 Футбол Тоттенгем - Арсенал 2:0. Огляд матчу 182
09:46 Бокс Мейвезер повернеться на ринг заради бою з блогером 653
09:30 Футбол Мілан встановив рекорд у матчі з Сампдорією 332
09:12 ММА Український боєць Доскальчук покинув UFC 369
08:56 Футбол Ліверпуль - Вулвергемптон 4:0. Огляд матчу 441
08:45 Футбол У Тимощука виявили COVID-19 744 1
08:29 Футбол Шевчук: Кобін помилився тактикою на матч з Шахтарем 770
08:16 Бокс Бій Тайсон – Джонс зібрав 1,6 млн платних підписок 647
08:03 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 468722
07:40 Футбол Динамо Київ - Ференцварош: де дивитися матч Ліги чемпіонів 2006
06:00 Футбол Динамо - Ференцварош: що треба українській команді в останньому турі Ліги чемпіонів 1805
6 Грудня 2020
23:58 Футбол Ліон на виїзді впевнено переміг Мец у 13 турі Ліги 1 2584
23:53 Футбол Реал Сосьєдад у більшості не здолав Алавес у 12 турі Ла-Ліги 2358
23:44 Футбол Мілан переграв Сампдорію у 10 турі Серії А 2553
23:40 Футбол Гент з українцями сенсаційно програв Остенде у 15 турі Ліги Жупіле 2470
23:25 Хокей. УХЛ Краматорськ - Донбас 1:6. Огляд матчу 2693
23:10 Футбол Ліверпуль розгромив Вулвергемптон у 11 турі АПЛ 2436
22:55 Футбол Рома - Сассуоло 0:0. Огляд матчу 2468
22:43 Блог Його не зупинити. Ібрагімович тренується в снігу 611
22:40 Бокс Канело вів переговори про третій бій з Головкіним 2551
22:25 Футбол Шеф-продюсер каналів Футбол 1/2/3: Не поспішайте бігти міняти провайдера 2866
22:09 Футбол Колос - ФК Олександрія 1:1. Огляд матчу 2601
21:54 Футбол Найкращий бомбардир УПЛ може перейти до Динамо 1454
21:39 Футбол Вільярреал не зміг переграти Ельче у 12 турі Ла-Ліги 2498
21:22 Футбол Колос зіграв внічию з Олександрією у 12 турі УПЛ 725

Український боєць Доскальчук покинув UFC

Сьогодні 09:12 369 0
Олександр Доскальчук буде виступати у Brave Combat Federation.
Український боєць Доскальчук покинув UFC
#Доскальчук, #UFC

Джерело - Чемпіон.

Український боєць Олександр Доскальчук (10-1) припинив співпрацю з UFC.

Про це розповів сам боєць.

Ексчемпіон M-1 Global в найлегшому дивізіоні продовжить кар'єру Brave Combat Federation.

Доскальчук підписав контракт з UFC, але не встиг дебютувати у промоушені. Раніше його дискваліфікований антидопінговим агентство США (USADA).

Свій останній бій у вазі до 57 кг 30-річний боєць провів проти фіна Мікаеля Сіландера (19-7) в середині осені 2018 року.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от MMA Fighter (@aleksandr_doskalchuk)

Коментарі ()