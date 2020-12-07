Український боєць Доскальчук покинув UFC

Джерело - Чемпіон.
Український боєць Олександр Доскальчук (10-1) припинив співпрацю з UFC.
Про це розповів сам боєць.
Ексчемпіон M-1 Global в найлегшому дивізіоні продовжить кар'єру Brave Combat Federation.
Доскальчук підписав контракт з UFC, але не встиг дебютувати у промоушені. Раніше його дискваліфікований антидопінговим агентство США (USADA).
Свій останній бій у вазі до 57 кг 30-річний боєць провів проти фіна Мікаеля Сіландера (19-7) в середині осені 2018 року.
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