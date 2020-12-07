Український боєць Доскальчук покинув UFC

Олександр Доскальчук буде виступати у Brave Combat Federation.

Джерело - Чемпіон.

Український боєць Олександр Доскальчук (10-1) припинив співпрацю з UFC.

Про це розповів сам боєць.

Ексчемпіон M-1 Global в найлегшому дивізіоні продовжить кар'єру Brave Combat Federation.

Доскальчук підписав контракт з UFC, але не встиг дебютувати у промоушені. Раніше його дискваліфікований антидопінговим агентство США (USADA).

Свій останній бій у вазі до 57 кг 30-річний боєць провів проти фіна Мікаеля Сіландера (19-7) в середині осені 2018 року.