Чемпіон України по ходу першого тайму поступався з рахунком 0:3

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 13-го туру української футбольної Екстра-ліги сезону 2020/2021 років Продексім приймав ІнБев.

Херсонська команда по ходу першого тайму програла з рахунком 0:3, але у підсумку перемогла - 7:3.

Чемпіонат України з футзалу. Екстра-ліга-2020/2021

13 тур, 2 грудня

Продексім (Херсон) - ІнБев (Житомир) 7:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Литвиновський, 0:2 - 10 Іванов, 0:3 - 14 Іванов, 1:3 - 15 Роза, 2:3 - 16 Корсун, 3:3 - 24 Роза, 4:3 - 29 Роза, 5:3 - 34 Корсун, 6:3 - 36 Сорокін, 7:3 - 38 Корсун

Раніше, Продексім знищив Росаріу у 1/32 фіналу Ліги чемпіонів.