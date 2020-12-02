 В Україні запускають ігровий челендж для дітей | Інше | Champion.com.ua
Мій профіль
Ювентус – Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 05:14 3709
Брати Клички потрапили до списку найкращих боксерів суперважкого дивізіону
Сьогодні 13:33 384
Визначився суперник Василя Чеботаря на бій 18 грудня
Сьогодні 13:00 305
Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE
Сьогодні 12:10 1364
Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:45 4017
Ювентус прийме Динамо, Манчестер Юнайтед зіграє з ПСЖ. Матчі 5 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:24 393
Верес зіграє з Маріуполем, Олександрія прийме Минай. Матчі 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 08:56 705
Україна повернула собі одинадцяте місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 08:08 2326 1
Володимир Мула: Пандемія завадила Вейну Грецькому прилетіти в Україну
Сьогодні 00:08 1423
Ювентус - Динамо Київ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Вчора 23:41 777
Блоги
Бодібілдер з України одружився із гумовою лялькою
Бодібілдер з України одружився із гумовою лялькою Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:42 79
Про перемогу Шахтаря над Реалом та протистояння МEGOGO і ТК Футбол
Про перемогу Шахтаря над Реалом та протистояння МEGOGO і ТК Футбол Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:11 254
Ґвалтівник і педофіл: футболістка відмовилася вшанувати пам'ять Марадони
Ґвалтівник і педофіл: футболістка відмовилася вшанувати пам'ять Марадони Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:22 817
Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата
Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:56 274
Шахтар забиває фантастичний гол у ворота Реала
Шахтар забиває фантастичний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
Вчора 21:46 1851
Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом
Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом Андрій Твердохліб
Вчора 21:23 869
Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру
Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру Андрій Твердохліб
Вчора 19:56 632
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого Андрій Твердохліб
Вчора 13:52 2225
Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом
Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом Андрій Твердохліб
Вчора 13:11 362
Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм!
Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм! Valeriy Ruchka
30.11.2020 23:09 407
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:55 Інше В Україні запускають ігровий челендж для дітей 75
13:51 Баскетбол Будівельник переглядає американського форварда 80
13:42 Блог Бодібілдер з України одружився із гумовою лялькою 100
13:33 Бокс Брати Клички потрапили до списку найкращих боксерів суперважкого дивізіону 384
13:15 Футбол Мюллер потрапив до ТОП-10 найкращих бомбардирів в історії Ліги чемпіонів 390
13:00 Бокс Визначився суперник Василя Чеботаря на бій 18 грудня 305
12:57 Бокс Джойса зобов'язали провести бій з колишнім суперником Усика 391
12:41 Формула 1 Грожан: Я відчував наближення смерті, іншого варіанту не було 881
12:25 Бокс Богачук захворів на коронавірус 1711
12:16 Футбол Який вигляд має турнірна таблиця групи Шахтаря після сенсаційної перемоги над Реалом 1195
12:11 Блог Про перемогу Шахтаря над Реалом та протистояння МEGOGO і ТК Футбол 260
12:10 Пряма трансляція Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 1364
12:09 Хокей. УХЛ Кременчук - Маріуполь 8:2. Огляд матчу 378
11:51 Баскетбол Детройт підписав литовця на позицію Михайлюка 412
11:45 Футбол Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція 4017
11:33 Футбол Левченко: Два рази обіграти Реал - це не випадковість 540 1
11:22 Блог Ґвалтівник і педофіл: футболістка відмовилася вшанувати пам'ять Марадони 830
11:15 Хокей. УХЛ Сокіл - Дніпро 3:0. Огляд матчу 592
10:57 Формула 1 Мік Шумахер підписав контракт з командою Формули-1 795
10:56 Блог Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата 275
10:41 Футбол Аталанта - Мідтьюлланн 1:1. Огляд матчу 582
10:26 Футбол Після поразки від Шахтаря Зідан може бути звільнений з Реала 1298
10:10 Футбол Атлетіко - Баварія 1:1. Огляд матчу 540
09:55 Хокей. УХЛ Донбас підписав російського захисника 847
09:40 Футбол Ліверпуль - Аякс 1:0. Огляд матчу 673

В Україні запускають ігровий челендж для дітей

Сьогодні 13:55 75 0
В Україні запускають ігровий челендж для дітей

Спорт зміцнює імунітет та покращує якість життя. А це як ніколи актуально у 2020 році. Тож компанія Run Ukraine спільно з Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Українською федерацією учнівського спорту та Спортивною студентською спілкою України вирішили розробити спортивний челендж для дітей та підлітків SportCraft Games Online.

SportCraft Games Online — це спортивний онлайн-челендж для дітей та підлітків, яка складається з серії спортивних активацій. З 7 по 29 грудня діти та підлітки щотижня отримуватимуть нові спортивні завдання на виконання спортивних вправ: присідань, відтискань, вправ на прес тощо. Кожен тиждень – це окремий рівень спортивної гри, після успішного проходження якої гравець отримає фантастичну медаль, яка мотивуватиме не зупинятися та продовжувати займатися спортом. 

Мета SportCraft Games Online — привчити дітей та підлітків до спорту та здорового способу життя в ігровій формі та дати їм розуміння, що регулярні заняття спортом — це простіше й веселіше, ніж здається. Тривалість челенджу — 21 день, бо саме стільки часу потрібно для формування звички. 22-й день — це своєрідний "іспит", на якому учасник перевірить свою спортивну форму, зіткнувшись з "фінальним босом".

Челендж передбачає дві вікові категорії:

  • kids — для дітей віком від 6 до 16 років;

  • teenagers — для підлітків 17–21 років.

Щоб взяти участь у челенджі, потрібно:

  • зареєструвати дитину на сайті https://sportcraft.runukraine.org/ 

  • проконтролювати виконання вправ дитиною тричі на тиждень протягом 21 дня

  • регулярно фіксувати виконання вправ на відео та надсилати відеопідтвердження організаторам

  • наприкінці челенджу отримати медаль та нагородити нею дитину.

Після реєстрації на електронну пошту надійде розклад тренувань на перший тиждень SportCraft Games Online. По завершенню першого тижня  надійде розклад другого тижня, а по завершенню другого — розклад третього. 

Участь у SportCraft Games Online безкоштовна, але кількість місць обмежена. Реєстрація триває до 10:00 7 грудня.

Коментарі ()