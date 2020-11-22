Українець фінішував з часом 7,25.73

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Михайло Романчук, який виступає за італійську команду Aqua Centurions, на змаганнях серії International Swimming League встановив новий рекорд Європи у запливі на 800 метрів вільним стилем.

Українець фінішував з часом 7,25.73 та на 3,5 секунди випередив свого попередника, француза Янніка Аньєля, досягнення якого ніхто не міг перевершити протягом восьми останніх років.

International Swimming League, Будапешт, Угорщина

800 метрів вільним стилем

Фінал

1. Михайло Романчук (Україна) (7,25.73)

2. Хенрік Крістіансен (Норвегія) (7,25.78)

3. Фелікс Обек (Австрія) (7,31.89)

Раніше, Романчук знову оновив рекорд України на дистанції 400 м вільним стилем.