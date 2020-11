Вайт підтвердив поєдинок між Фергюсоном та Олівейрою

Колишній тимчасовий чемпіон UFC Тоні Фергюсон проведе поєдинок з Чарльзом Олівейрою в рамках турніру UFC 256.

Про це повідомляє ESPN.

Цю інформацію підтвердив президент промоушена Дана Вайт.

UFC is finalizing a lightweight bout between Tony Ferguson and Charles Oliveira for UFC 256 on Dec. 12, Dana White told @bokamotoESPN. pic.twitter.com/ivjjQcj2qz