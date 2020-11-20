Галичанка з перемоги стартувала у єврокубках

Галичанка впевнено виграла перший матч

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонки України з гандболу, львівська Галичанка, стартувала з перемоги в розіграші реформованого Європейського Кубка.

У першому матчі українки обіграли ЗРК Куманово з Північної Македонії з різницею у 16 м'ячів - 33:17.

Відзначимо, що матч-відповідь також буде зіграно у Львові.

Європейський Кубок

3-й раунд, Перший матч

20 листопада

Галичанка - ЗРК Куманово 33:17 (11:8)

Галичанка: Поляк - 8 голів, Дмитришин - 7, Фурманець - 5, Головко - 3, Майкут - 3, Шепляк - 2, Мелекесцева - 2, Маркевич - 1, Коновалова - 1, Прокопяк - 1