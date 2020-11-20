У другому заїзді українець оновив кілька власних рекордів.

На першому етапі Кубка світу українець Владислав Гераскевич зміг оновити власний рекорд.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Гераскевич не зміг показати свій найкращий час: він припустився кількох помилок при спуску, показав час 51.67, який дозволив йому зайняти проміжне 13 місце. Утім, розриви були великими: Влад більш ніж сім десятих секунди програвав 10-му місцю.

У другій спробі Гераскевич зміг оновити власний рекорд треку (в офіційних змаганнях) - українець проїхав за 50.96 секунди. Уперше на змаганнях у Сігулді Влад виїхав з 51 секунди.

Максимальна швидкість Гераскевича у другій спробі - 116.1 км, третій час серед усіх скелетоністів.

Етап Кубка світу зі скелетону №1

20 листопада

1. Мартінс Дукурс (Латвія) 1:40.44

2. Фелікс Кайсінгер (Німеччина) +0.79

3. Александр Гасснер (Німеччина) +0.79

4. Томасс Дукурс (Латвія) +0.93

...

12. Владислав Гераскевич (Україна) +2.19