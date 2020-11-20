Джерело - suspilne.media.
На першому етапі Кубка світу українець Владислав Гераскевич зміг оновити власний рекорд.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Гераскевич не зміг показати свій найкращий час: він припустився кількох помилок при спуску, показав час 51.67, який дозволив йому зайняти проміжне 13 місце. Утім, розриви були великими: Влад більш ніж сім десятих секунди програвав 10-му місцю.
У другій спробі Гераскевич зміг оновити власний рекорд треку (в офіційних змаганнях) - українець проїхав за 50.96 секунди. Уперше на змаганнях у Сігулді Влад виїхав з 51 секунди.
Максимальна швидкість Гераскевича у другій спробі - 116.1 км, третій час серед усіх скелетоністів.
Етап Кубка світу зі скелетону №1
20 листопада