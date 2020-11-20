Dneprodym здобув важку перемогу над Ternopil Gaming

Поєдинок завершився з рахунком 52:49

Джерело - Українська федерація кібербаскетболу.

Учора, 19 листопада, відбувся поєдинок регулярного чемпіонату з кібербаскетболу між Dneprodym та Ternopil Gaming.

Команди боролися за перемогу до останніх хвилин, проте тріумфували в поєдинку саме гравці Dneprodym.

Матч завершився з рахунком 52:49.

Чемпіонат України - Ukrainian E-Basketball League

3 тур, 19 листопада

Dneprodym - Ternopil Gaming 52:49 (11:11, 12:14, 15:13, 14:11)

Нагадаємо, eBc Dnipro здолав Azov Wolves.

Раніше українська асоціація е-баскетболу почала розвивати кіберспорт у дитячій колонії.