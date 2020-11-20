Dneprodym здобув важку перемогу над Ternopil Gaming

Джерело - Українська федерація кібербаскетболу.
Учора, 19 листопада, відбувся поєдинок регулярного чемпіонату з кібербаскетболу між Dneprodym та Ternopil Gaming.
Команди боролися за перемогу до останніх хвилин, проте тріумфували в поєдинку саме гравці Dneprodym.
Матч завершився з рахунком 52:49.
Чемпіонат України - Ukrainian E-Basketball League
3 тур, 19 листопада
Dneprodym - Ternopil Gaming 52:49 (11:11, 12:14, 15:13, 14:11)
Нагадаємо, eBc Dnipro здолав Azov Wolves.
Раніше українська асоціація е-баскетболу почала розвивати кіберспорт у дитячій колонії.