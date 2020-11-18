eBc Dnipro здолав Azov Wolves у 3 турі чемпіонату України

Поєдинок завершився з рахунком 64:60

Джерело - Українська федерація кібербаскетболу.

Вчора, 17 листопада, відбувся матч між командами eBc Dnipro та Azov Wolves у рамках 3 туру чемпіонату України з кібербаскетболу.

Під час першої чверті колективи обмінювались успішними атаками, але все ж таки лідерство захопили вовки. В другій чверті команді Azov вдалося збільшити свою перевагу до 9 очок, тому на перерву команди йшли з рахунком 34:25 на користь вовків.

У 3-й чверті дніпряни зробили неймовірний камбек, повністю перегравши суперника 20:6. У 4-й чверті вовки були вже у ролі наздоганяючих. Азовці змогли вирвати перемогу в останньому періоді гри, проте остаточний рахунок на табло 64:60 на користь eBC Dnipro.

Чемпіонат України

3 тур, 17 листопада

eBc Dnipro - Azov Wolves 64:60 (12:16, 13:18, 20:6, 19:20)

Раніше Azov Wolves впевнено переміг Odessa Gaming у чемпіонаті України.