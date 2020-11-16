Українець став найсильнішою людиною планети

Престижні змагання проходили у Флориді

Українець Олексій Новіков завоював титул найсильнішої людини планети World Strongest Man.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Престижні змагання проходили у Флориді, США після шестимісячного перенесення через пандемію коронавірусу.

На турнірі 24-річний українець зміг перевершити британця Тома Столтмана і канадця Джефа Керона, які доповнили п'єдестал пошани на другому і третьому місцях відповідно.

Новиков став найсильнішою людиною планети і для України це сталося вперше після успіхів Василя Вірастюка, який володів цим статусом в 2004 і 2007 роках.

Також киянин Новиков у 24 роки став наймолодшими спортсменом у світі, який отримав цей титул.