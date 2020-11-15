У дисципліні кейрін на чемпіонаті Європи у Болгарії українка виборола золоту медаль

Українська велосипедистка Олена Старікова стала чемпіонкою Європи з велотреку.

Про це повідомляє пресслужба Федерації велосипедного спорту України.

У фінальній гонці на чемпіонаті Старікова першою прискорилася (ще за 1,5 кола до фінішу), створила невелику перевагу і втримала її до фінішу. Старікова випередила чешку Сару Канковску та іспанку Елену Касас Роїг. Останнє коло Олена подолала за 11.377 секунди, а її фінішна швидкість - 63.28 км/год.

Ця нагорода для українки на змаганнях у болгарській Пловдиві не перша. Напередодні Старікова виборола дві бронзи в особистому та командному спринті.

Зазначимо, на цьому чемпіонаті Європи Україна нині на шостому місті у медальному заліку (1 золота, 1 срібна та 4 бронзові). Лідеркою таблиці залишається Велика Британія, другою йде Росія, а на третьому місці - Італія.