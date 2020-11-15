Дос Аньос після перемоги кинув виклик Мак-Грегору

Колишній чемпіон UFС в легкій вазі Рафаель Дос Аньос після перемоги над Полом Фелдером на UFC Fight Night 183 кинув виклик Конору Мак-Грегору.

Про це заявив сам боєць.

"Я готовий побитися з будь-яким бійцем, оскільки мені потрібно увійти в чергу за титульний бій. Я готовий вийти проти кожного, хто претендує на пояс. Якщо Хабіб дійсно пішов назавжди і залишить цей пояс, то дивізіон зараз відкритий. Тут може статися все, що завгодно. На мій погляд, єдиними реальними і справжніми чемпіонами в цій вазі були я і Конор Мак-Грегор. Решта були тимчасовими. І якщо я хочу битися за титул, то Конор якраз той боєць, який мені потрібен зараз", - сказав Дос Аньос.