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У США помер видатний український борець

Сьогодні 08:48 2582 0
Борис Гуревич як борець вільного стилю виграв усі можливі титули
У США помер видатний український борець
#Гуревич

Джерело - Чемпіон.

У середу, 11 листопада, в Чікаґо, штат Іллінойс на 84 році життя перестало битися серце видатного українського борця вільного стилю, олімпійського чемпіона Мехіко Бориса Гуревича.

Борис Гуревич народився 27 лютого 1937 року в Києві. Боротьбою почав займатися 16-річним, а вже через 4 роки, у 1957-му став чемпіоном України і цього ж року виграв чемпіонат СССР. Тренувався під керівництвом Василя Рибалка і Арама Ялтиряна.

Гуревич – заслужений майстер спорту, олімпійський чемпіон Мехіко-1968, дворазовий чемпіон світу (1967, 1969),  дворазовий чемпіон Європи (1967, 1970), шестиразовий чемпіон СССР (1957, 1958, 1961, 1965, 1966, 1967). Він виступав у ваговій категорії до 87 кг.

У  90-х роках минулого сторіччя Борис Михайлович еміґрував до США.

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