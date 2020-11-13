Менеджер натякнув на відновлення кар'єри Хабібом

Росіянин може провести ще як мінімум один бій

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов може повернутися, щоб провести ще один бій.

Про це натякнув менеджер бійця Алі Абдель-Азіз.

У його Twitter з'явилася дуже промовистий запис: "30-0". Для Нурмагомедова це не просто цифра - це мрія його померлого батька і тренера Абдулманап Магомедович.

30-0 — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) November 10, 2020

Зараз Нурмагомедов зупинився на позначці у 29 перемог. Велика ймовірність, що боєць захоче повернутися в октагон. Тому, після заяви Абдель-Азіза шанси на повернення Нурмагомедова стають більш ніж реальними. Дагестанець проведе ще як мінімум один бій, щоб виконати мрію батька і порадувати фанатів. Питання тільки в суперника - зараз дуже складно назвати бійця, який навіть на папері буде виглядати гідним конкурентом Хабібу. Проте боси промоушена напевно мають свої плани на цей бій. До речі Конор Мак-Грегор повертається в октагон. То може побачимо поєдинок Хабіб - Мак-Грегор?

Нагадаємо, Хабіб оголосив про завершення кар'єри після перемоги над Джастіном Гейджи на UFC 254.