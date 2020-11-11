Прометей програв Тирговіште у Кубку ЄКВ

Гості перемогли у чотирьох партіях

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 листопада, у Запоріжжі відбувся матч 1/16 фіналу європейського Кубка ЄКВ з волейболу серед жіночих команд СК Прометей - Тирговіште.

Перемогу у цьому матчі здобула команда з Румунії. Гості перемогли у чотирьох партіях.

Матч-відповідь між цими командами відбудеться 25 листопада.

Кубок ЄКВ. Жінки

1/16 фіналу, перший матч

11 листопада

СК Прометей (Кам'янське, Україна) - Тирговіште (Тирговіште, Румунія) 25:21, 24:26, 19:25, 16:25

Нагадаємо, український клуб не поїхав на матч єврокубка.