 Прометей програв Тирговіште у Кубку ЄКВ | Волейбол | Champion.com.ua
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Прометей програв Тирговіште у Кубку ЄКВ

Сьогодні 22:10 214 0
Гості перемогли у чотирьох партіях
Прометей програв Тирговіште у Кубку ЄКВ
#Прометей

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 листопада, у Запоріжжі відбувся матч 1/16 фіналу європейського Кубка ЄКВ з волейболу серед жіночих команд  СК Прометей - Тирговіште.

Перемогу у цьому матчі здобула команда з Румунії. Гості перемогли у чотирьох партіях. 

Матч-відповідь між цими командами відбудеться 25 листопада.

Кубок ЄКВ. Жінки
1/16 фіналу, перший матч
11 листопада

СК Прометей (Кам'янське, Україна) - Тирговіште (Тирговіште, Румунія) 25:21, 24:26, 19:25, 16:25

Нагадаємо, український клуб не поїхав на матч єврокубка.

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