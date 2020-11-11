Український клуб не поїхав на матч єврокубка

У клубі спалах коронавірусу

Барком-Кажани не поїхали на другий матч проти румунського Динамо у волейбольному Кубку Виклику.

Про це повідомили у ФВУ.

Причиною цьому - спалах коронавірусу в стані української команди. За словами головного тренера команди Угіса Крастіньша, напередодні п'ять гравців команди отримали позитивні результати тесту на коронавірус.

Керівництво Барком-Кажанів звернулося до Європейської конфедерації волейболу з проханням перенести поєдинок-відповідь у Кубку Виклику з Динамо на пізніший термін. Та офіційної відповіді поки не отримали.

Тому невідомо, чи гра буде перенесена, чи українському клубу зарахують технічну поразку.

У першому матчі Кубка Виклику український клуб на власному майданчику програв бухарестському Динамо. Українська команда вигравала 2:0, але програла три сети поспіль.