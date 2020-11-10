 Збірна України обіграла Угорщину у товариському матчі | Футзал | Champion.com.ua
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Збірна України обіграла Угорщину у товариському матчі

Сьогодні 09:58 1187 0
Україна здобула мінімальну перемогу
Збірна України обіграла Угорщину у товариському матчі
#Україна, #Угорщина

Джерело - Чемпіон.

Збірна України після тривалої перерви провели перший міжнародний поєдинок, в якому переграли команду Угорщини.

Матч завершився перемогою українців з рахунком 2:1.

Угорці відкрили рахунок на початку зустрічі, проте дуже скоро Михайло Зварич із Продексіма відновив паритет. Наступний гол у матчі виявився переможним, і забив його наш легіонер із білоруської Сталіци Микола Грицина.

Товариський матч
09 листопада

Угорщина — Україна 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 4 Надь, 1:1 - 6 Зварич, 1:2 – 34 Грицина

Склад збірної України: Ципун — Корсун, Шотурма, Білоцерківець, Зварич — Савенко, Єрьомін, Малишко, Грицина, Микитюк, Королишин, Пелех, Журба, Педяш, Кузь.

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