Збірна України обіграла Угорщину у товариському матчі

Джерело - Чемпіон.
Збірна України після тривалої перерви провели перший міжнародний поєдинок, в якому переграли команду Угорщини.
Матч завершився перемогою українців з рахунком 2:1.
Угорці відкрили рахунок на початку зустрічі, проте дуже скоро Михайло Зварич із Продексіма відновив паритет. Наступний гол у матчі виявився переможним, і забив його наш легіонер із білоруської Сталіци Микола Грицина.
Товариський матч
09 листопада
Угорщина — Україна 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 4 Надь, 1:1 - 6 Зварич, 1:2 – 34 Грицина
Склад збірної України: Ципун — Корсун, Шотурма, Білоцерківець, Зварич — Савенко, Єрьомін, Малишко, Грицина, Микитюк, Королишин, Пелех, Журба, Педяш, Кузь.