Збірна України обіграла Угорщину у товариському матчі

Україна здобула мінімальну перемогу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України після тривалої перерви провели перший міжнародний поєдинок, в якому переграли команду Угорщини.

Матч завершився перемогою українців з рахунком 2:1.

Угорці відкрили рахунок на початку зустрічі, проте дуже скоро Михайло Зварич із Продексіма відновив паритет. Наступний гол у матчі виявився переможним, і забив його наш легіонер із білоруської Сталіци Микола Грицина.

Товариський матч

09 листопада

Угорщина — Україна 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 4 Надь, 1:1 - 6 Зварич, 1:2 – 34 Грицина

Склад збірної України: Ципун — Корсун, Шотурма, Білоцерківець, Зварич — Савенко, Єрьомін, Малишко, Грицина, Микитюк, Королишин, Пелех, Журба, Педяш, Кузь.