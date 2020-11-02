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Романчук встановив новий рекорд України

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Плавець встановив новий рекорд на дистанції 400 метрів вільним стилем
Романчук встановив новий рекорд України
#Романчук

Джерело - isport.ua.

Плавець Михайло Романчук встановив новий рекорд України на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Про це повідомляє НОК України.

Рекорд був встановлений в шостому турі клубних змагань International Swimming League, де українець представляє італійську команду Aqua Centurions.

У самому запливі українець став третім з результатом 3:39,63.

Попередній рекорд також належав Романчуку - на Кубку світу у 2016 році він проплив за 3:39,69.

Нагадаємо, Романчук тріумфував на турнірі у Будапешті.

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