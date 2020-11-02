Плавець встановив новий рекорд на дистанції 400 метрів вільним стилем

Плавець Михайло Романчук встановив новий рекорд України на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Про це повідомляє НОК України.

Рекорд був встановлений в шостому турі клубних змагань International Swimming League, де українець представляє італійську команду Aqua Centurions.

У самому запливі українець став третім з результатом 3:39,63.

Попередній рекорд також належав Романчуку - на Кубку світу у 2016 році він проплив за 3:39,69.

Нагадаємо, Романчук тріумфував на турнірі у Будапешті.