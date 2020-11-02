Джерело - isport.ua.
Плавець Михайло Романчук встановив новий рекорд України на дистанції 400 метрів вільним стилем.
Про це повідомляє НОК України.
Рекорд був встановлений в шостому турі клубних змагань International Swimming League, де українець представляє італійську команду Aqua Centurions.
У самому запливі українець став третім з результатом 3:39,63.
Попередній рекорд також належав Романчуку - на Кубку світу у 2016 році він проплив за 3:39,69.
Нагадаємо, Романчук тріумфував на турнірі у Будапешті.