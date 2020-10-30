 Нурмагомедов назвав президента Франції твариною | ММА | Champion.com.ua
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Нурмагомедов назвав президента Франції твариною

Сьогодні 13:31 827 0
Чемпіон UFC виклав гнівний пост, на якому Макрон зображений з відбитком черевика на обличчі
Нурмагомедов назвав президента Франції твариною
#Нурмагомедов, #Макрон, #Франція

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов образив президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це розповів боєць.

"Так спотворить Всевишній лице цієї твариниі всіх його послідовників, які під гаслом свободи слова ображають почуття понад півтора мільярда віруючих мусульман. Так принизить їх Всевишній в цьому житті і в наступній. Аллах швидкий в розрахунку, і ви це побачите.

Ми, мусульмани, любимо нашого пророка Мухаммада (хай благословить його Аллах і вітає) більше, ніж наших матерів, батьків, дітей, дружин і всіх інших близьких нашому серцю людей. Повірте, ці провокації їм вийдуть боком, кінець завжди за богобоязливими", - написав Нурмагомедов.

Така реакція бійця викликана останніми подіями у Франції. Президент цієї країни Еммануель Макрон висловився за те, щоб в країні і далі публікувалися і демонструвалися карикатури на пророка Мухаммада. Політик зробив відповідну заяву після того, як у Франції був убитий шкільний учитель, який розповідав учням про подібні карикатури.

 
 
 
 
 
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Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите. Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными. - ‎قبح الله وجه هذا الأبتر وجميع تبعهم الذين يؤذون الشعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية ‎أذلهم الله في الدنيا والآخرة إن الله سريع الحساب ‎نحن مسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى ‎صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين - Holy Quran 33:57 ------------------ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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