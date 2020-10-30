Нурмагомедов назвав президента Франції твариною

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов образив президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це розповів боєць.

"Так спотворить Всевишній лице цієї твариниі всіх його послідовників, які під гаслом свободи слова ображають почуття понад півтора мільярда віруючих мусульман. Так принизить їх Всевишній в цьому житті і в наступній. Аллах швидкий в розрахунку, і ви це побачите.

Ми, мусульмани, любимо нашого пророка Мухаммада (хай благословить його Аллах і вітає) більше, ніж наших матерів, батьків, дітей, дружин і всіх інших близьких нашому серцю людей. Повірте, ці провокації їм вийдуть боком, кінець завжди за богобоязливими", - написав Нурмагомедов.