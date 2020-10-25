Гамільтон побив рекорд Шумахера у Формулі 1

Джерело - Чемпіон.
Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон виграв Гран-прі Португалії та вийшов в одноосібні лідери за кількістю перемог у Формулі-1.
Про це повідомляє пресслужба Формули-1
Британський гонщик випередив Міхаеля Шумахера на 1 перемогу - 92 проти 91. ТОП3 з великим відставанням замикає Себастьян Феттель з 53 перемогами.
Гамільтон є рекордсменом Ф-1 за кількістю поулів, а також в цьому сезоні, швидше за все, зрівняється з Шумахером за кількістю чемпіонських титулів (по 7).
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History, re-written. @lewishamilton takes win number 9️⃣2️⃣! #F1 #Formula1 #PortugueseGP #LewisHamilton @mercedesamgf1