Гамільтон побив рекорд Шумахера у Формулі 1

Британець здобув свою 92 перемогу

Джерело - Чемпіон.

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон виграв Гран-прі Португалії та вийшов в одноосібні лідери за кількістю перемог у Формулі-1.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1

Британський гонщик випередив Міхаеля Шумахера на 1 перемогу - 92 проти 91. ТОП3 з великим відставанням замикає Себастьян Феттель з 53 перемогами.

Гамільтон є рекордсменом Ф-1 за кількістю поулів, а також в цьому сезоні, швидше за все, зрівняється з Шумахером за кількістю чемпіонських титулів (по 7).