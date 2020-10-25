Гейджи: Думаю, батько Нурмагомедова пишається ним

В ніч з 24 на 25 жовтня чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов заслужено здобув перемогу над Джастіном Гейджи.

Про це заявив сам американський боєць.

"Відчуваю себе живим зараз. Хабіб - великий мужик. Нічого не залишається, крім як хвалити його сьогодні. Я розумію, що він був в поганому становищі зі зрозумілих причин.

Він зробив те, що повинен був зробити. Він дуже сильний. Думаю, що його батько пишається ним", - сказав Гейджи.