Гейджі: Буду максимально агресивним проти Хабіба

Джерело - isport.ua.
Американський боєць UFC Джастін Гейджі назвав свою стратегію у бою проти чемпіона промоушена в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.
Про це розповів сам боєць.
"Приклад з життя: якщо один чоловік зможе мене утримати, то другий може підбігти і зробити зі мною все що завгодно. Тут, як в житті, не можна давати цього робити.
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Я буду йти на зіткнення, робити що завгодно, щоб Хабіб не зміг мене утримати. Я буду максимально агресивним, буду лізти на рожен, але не дам йому цього зробити", - розповів Гейджі.