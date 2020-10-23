Гейджі: Буду максимально агресивним проти Хабіба

Американський боєць UFC Джастін Гейджі назвав свою стратегію у бою проти чемпіона промоушена в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.

Про це розповів сам боєць.

"Приклад з життя: якщо один чоловік зможе мене утримати, то другий може підбігти і зробити зі мною все що завгодно. Тут, як в житті, не можна давати цього робити.

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Я буду йти на зіткнення, робити що завгодно, щоб Хабіб не зміг мене утримати. Я буду максимально агресивним, буду лізти на рожен, але не дам йому цього зробити", - розповів Гейджі.