 Гейджі: Буду максимально агресивним проти Хабіба | ММА | Champion.com.ua
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Гейджі: Буду максимально агресивним проти Хабіба

Сьогодні 18:00 81 0
Джастін Гейджі прокоментував бій проти Хабіба Нурмагомедова
Гейджі: Буду максимально агресивним проти Хабіба
#Гейджі, #Нурмагомедов

Джерело - isport.ua.

Американський боєць UFC Джастін Гейджі назвав свою стратегію у бою проти чемпіона промоушена в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.

Про це розповів сам боєць.

"Приклад з життя: якщо один чоловік зможе мене утримати, то другий може підбігти і зробити зі мною все що завгодно. Тут, як в житті, не можна давати цього робити.

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Я буду йти на зіткнення, робити що завгодно, щоб Хабіб не зміг мене утримати. Я буду максимально агресивним, буду лізти на рожен, але не дам йому цього зробити", - розповів Гейджі.

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