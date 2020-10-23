 Білодід зазнала першої поразки за півтора року | Дзюдо | Champion.com.ua
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Білодід зазнала першої поразки за півтора року

Сьогодні 16:46 1203 0
Дарина Білодід виступала у новій ваговій категорії
Білодід зазнала першої поразки за півтора року
#Білодід

Джерело - Чемпіон.

Непереможна 20-річна українська дзюдоїстка Дарина Білодід на посткарантинному турнірі із серії Grand Slam зазнала першої за півтора року поразки.

Українка поступилася дворазовій чемпіонці Європи, призерці трьох чемпіонатів світу Андреа Чіту.

Наприкінці третьої хвилини чвертьфінальної сутички Дарина наштовхнулася на контрприйом, пропустила кидок, який судді оцінили оцінкою "ваза-арі", пів перемоги. У решту часу Білодід робила активні спроби відігратися, але досвідчена румунка свого вже не віддала.

Відзначимо, що Білодід виступала у Будапешті у новій для себе ваговій категорії – до 52 кг. Всі попередні перемоги, по два титули чемпіонки світу і Європи вона здобувала у найлегшій категорії – до 48 кг.

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