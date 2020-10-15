 Мак-Грегор анонсував бій із Пор’є | ММА | Champion.com.ua
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Мак-Грегор анонсував бій із Пор’є

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Конор Мак-Грего прокоментував майбутні бої
Мак-Грегор анонсував бій із Пор’є
#Мак-Грегор, #Пор’є, #ММА

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор проведе бій проти колишнього тимчасового чемпіона Дастіна Пор'є.

Про це розповів сам ірландський боєць.

"Я підтверджую, 23 січня все буде! Я хочу, щоб цей бій відбувся на Cowboys Stadium в Далласі. Власник стадіону Джеррі Джонс - мій друг, а стадіон в змозі прийняти всіх нас.

Я буду готовий до Техасу, а Техас буде готовий до моїх фанатів. Після цього буде Менні", - розповів Мак-Грегор.

Раніше, Мак-Грегор назвав умову бою з Пор’є.

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