Мак-Грегор анонсував бій із Пор’є

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор проведе бій проти колишнього тимчасового чемпіона Дастіна Пор'є.

Про це розповів сам ірландський боєць.

"Я підтверджую, 23 січня все буде! Я хочу, щоб цей бій відбувся на Cowboys Stadium в Далласі. Власник стадіону Джеррі Джонс - мій друг, а стадіон в змозі прийняти всіх нас.

Я буду готовий до Техасу, а Техас буде готовий до моїх фанатів. Після цього буде Менні", - розповів Мак-Грегор.