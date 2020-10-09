У клубі спалах коронавірусу

У Мотора одразу 14 гравців отримали позитивні результати тестів на COVID-19.

Про це повідомляє EHF.

Відтак, поєдинок четвертого туру Ліги чемпіонів між запорізьким Мотором та німецьким Кілем – перенесли. Матч мав відбутися 14-го жовтня у Німеччині.

Мотор повідомив Європейську гандбольну федерацію про те, що одразу 14 гравців команди отримали позитивні результати тестів на COVID-19. Через це команда відправиться на карантин.

Нагадаємо, Мотор програв третій матч у Лізі чемпіонів.