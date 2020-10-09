Продексім переграв Енергію у 8 турі Екстра-ліги

Зустріч лідерів чемпіонату завершилася перемогою команди з Херсону

Джерело - Чемпіон.

У матчі восьмого туру української футбольної Екстра-ліги сезону 2020/2021 років Енергія приймала Продексім.

Львівська команда. Відкривши рахунок, далі у першому таймі матчі пропустила три голи. У другому таймі команди обмінялися забитими голами. Продексім з рахунком 4:2 переміг Енергію і вийшов на перше місце у турнірній таблиці, випередивши саме львівську команду.

Чемпіонат України з футзалу. Екстра-ліга-2020/2021

8 тур, 9 жовтня

Енергія (Львів) - Продексім (Херсон) 2:4 (1:3)

Голи: 1:0 - 5 Кузь, 1:1 - 8 Корсун, 1:2 - 14 Корсун, 1:3 - 19 Зварич, 1:4 - 31 Сорокін, 2:4 - 40 Кузь

Нагадаємо, футзальна Ліга чемпіонів змінила формат.