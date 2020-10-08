Мак-Грегор назвав умову бою з Пор’є

Конор Мак-Грегор прокоментував бій з Пор’є

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон UFC Конор Мак-Грегор готовий битися з Дастіном Порְ’є лише у цьому році.

Про це розповів сам боєць.

"Привіт, Дастін. Я прийняв пропозицію UFC про поєдинок з тобою, але я їм сказав, що ми повинні провести його в 2020 році. Я буду готовий до 21 листопада, з огляду на мої недавні травми, а також в будь-яку дату в грудні - 12- го або 19-го числа. Також я пожертвую 500 тис доларів до фонду Good Fight Foundation", - написав Мак-Грегор.

Hello Dustin! I accepted the @ufc offer to fight you, but told them it must happen in 2020. I’m ready for Nov 21st, given that cards recent injury issues, as well as any of the December dates, the 12th and the 19th. I’ll also still donate the $500k to The Good Fight Foundation 🙏 https://t.co/23hN4AHtoI — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 8, 2020

Раніше Конор анонсував благодійний поєдинок з Пор’є в Ірландії 12 грудня.

Мак-Грегор вже бився із Пор’є у 2014 році, тоді перемогу нокаутом в першому раунді здобув Конор.