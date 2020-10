Мак-Грегор назвав умову бою з Пор’є

Ексчемпіон UFC Конор Мак-Грегор готовий битися з Дастіном Порְ’є лише у цьому році.

Про це розповів сам боєць.

Hello Dustin! I accepted the @ufc offer to fight you, but told them it must happen in 2020. I’m ready for Nov 21st, given that cards recent injury issues, as well as any of the December dates, the 12th and the 19th. I’ll also still donate the $500k to The Good Fight Foundation 🙏 https://t.co/23hN4AHtoI