У Києві відбувся Кубок RED FOXES 2020

Джерело - Чемпіон.

На столичному НСК Олімпійський пройшов Кубок RED FOXES 2020 – 7-й турнір з чірлідінгу та сучасних танців.

Саме таким чином найтитулованіша команда чірлідерів у світовому спорті під керівництвом Олени Рожкової відкрила свій 20-й сезон! Щоб дотримуватись правил карантину вперше турнір пройшов під відкритим небом у чаші стадіону - центральній спортивній арені України.

Захід розпочався з відкритого тренування, на якому учасники продемонстрували не просто відмінну форму, а й привідкрили для глядачів процес налаштування і внутрішньої концентрації RED FOXES перед виступами. Родзинкою турніру стали показові виступи провідних столичних шкіл сучасної хореографії, вокалу, танців, гімнастики та основного складу олімпійської танцювальної команди RED FOXES. Також треба зазначити, що відео найкращих виступів чірлідерок будуть приймати участь у Чемпіонаті Європи, що відбудеться 8 листопада он-лайн.

У змаганнях прийняли участь більше 200 спортсменів, наймолодшій – 3 рочки, найстаршій 63! Нагороди розіграно серед команд, соло, дуетів та тріо у 15 номінаціях у 4-х вікових групах. У командному заліку за кількістю перемог на першому місці команда Smile, на другому Winners Атмосфера, на третьому Gold Unicorns.