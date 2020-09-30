Мотор програв третій матч у Лізі чемпіонів

Наприкінці матчу Веспрем вирвав перемогу з перевагою у три м'ячі

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру Ліги чемпіонів запорізький Мотор приймав угорський Веспрем.

До звітного матчу команди підійшли у різному настрої. Веспрем у перших двох турах здобув дві перемоги, а Мотор - зазнав двох поразок.

Запорізькі гандболісти тривалий час грав на рівних із фаворитом протистояння. Та все ж наприкінці матчу гості вирвали перемогу з перевагою у три м'ячі.

Ліга чемпіонів

Група В

3 тур, 30 вересня

Мотор - Веспрем 34:37 (18:17)

Раніше, Мотор поступився Ольборгу у Лізі чемпіонів.