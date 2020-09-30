 Мотор програв третій матч у Лізі чемпіонів | Гандбол | Champion.com.ua
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Мотор програв третій матч у Лізі чемпіонів

Сьогодні 21:24 246 0
Наприкінці матчу Веспрем вирвав перемогу з перевагою у три м'ячі
Мотор програв третій матч у Лізі чемпіонів
#Веспрем, #Мотор

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру Ліги чемпіонів запорізький Мотор приймав угорський Веспрем.

До звітного матчу команди підійшли у різному настрої. Веспрем у перших двох турах здобув дві перемоги, а Мотор - зазнав двох поразок. 

Запорізькі гандболісти тривалий час грав на рівних із фаворитом протистояння. Та все ж наприкінці матчу гості вирвали перемогу з перевагою у три м'ячі. 

Ліга чемпіонів
Група В
3 тур, 30 вересня

Мотор - Веспрем 34:37 (18:17)

Раніше, Мотор поступився Ольборгу у Лізі чемпіонів.

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