Гамільтон: Формула-1 просто хоче мене зупинити

Пілот Мерседеса незадоволений покаранням

Джерело - Sky Sports.

На Гран-прі Росії пілота Мерседеса Льюїса Гамільтона несправедливо оштрафували, адже хочуть перервати його домінування.

Про це заявив сам пілот.

"Стюарди Формули-1 просто намагаються зупинити мене. Мені ще потрібно подивитися точні формулювання правил. Упевнений, нікому до мене не давали два штрафи по 5 секунд за щось подібне. Просто смішно. Я нікого не наражав на небезпеку і робив таке на сотні інших трас, ніяких питань не було", - заявив Гамільтон.

Перед стартом гонки Гран-прі Росії пілот Мерседеса Льюїс Хемілтон практикував процедуру старту посеред траси, а не в спеціально відведеному місці на піт-лейн, а за це отримав два штрафи по 5 секунд і в підсумку фінішував 3-м. Боттас виграв Гран-прі Росії.

У загальному заліку Валттері Боттас скоротив відставання від напарника до 44 очок.