Визначилась найсильніша людина України

Джерело - Чемпіон.
Львів’янин Павло Кордіяка виграв запекле протистояння і відібрав титул у киянина Олексія Новикова, який носив це звання чотири роки поспіль.
Із шести вправ фінального турніру, який відбувся сьогодні у закарпатському Хусті, Кордіяка переміг у трьох. Відтак галичанин вперше у своїй кар’єрі здобув найпрестижніший титул в українському стронгмені. Вирішальною стала передостання вправа – метання "Ваги на висоту", в якій Кордіяка здобув впевнену перемогу, а чинний володар звання "Найсильнішого" і поточний лідер турніру Олексій Новиков припустився помилки, перекидаючи 35-кілограмову покришку на висоту 3,5 метра. В результаті покришка відбилася від поперечини і боляче вдарила атлета у поперек. Як наслідок, Новиков втратив надто багато часу і подарував конкуренту великий гандикап.
У заключній дисципліні обидва атлети показали однаковий результат , що не змінило розташування у загальному заліку. "Бронзу", як і торік взяв Олександр Кочергін.
Турнір "Найсильніша Людина України-2020", 26 вересня Хуст
У фіналі Першої Ліги ФСУ, що відбувався одночасно з турніром "Богатир року" перемогу святкував Богдан Копил з Черкас, котрий на одне очко випередив дворазового чемпіона світу Віталія Герасимова з Дніпра. "Бронзу" здобув атлет з Мукачева Іван Деркач.
Олександр Гливинський