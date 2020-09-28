Визначилась найсильніша людина України

Джерело - Чемпіон.

Львів’янин Павло Кордіяка виграв запекле протистояння і відібрав титул у киянина Олексія Новикова, який носив це звання чотири роки поспіль.

Із шести вправ фінального турніру, який відбувся сьогодні у закарпатському Хусті, Кордіяка переміг у трьох. Відтак галичанин вперше у своїй кар’єрі здобув найпрестижніший титул в українському стронгмені. Вирішальною стала передостання вправа – метання "Ваги на висоту", в якій Кордіяка здобув впевнену перемогу, а чинний володар звання "Найсильнішого" і поточний лідер турніру Олексій Новиков припустився помилки, перекидаючи 35-кілограмову покришку на висоту 3,5 метра. В результаті покришка відбилася від поперечини і боляче вдарила атлета у поперек. Як наслідок, Новиков втратив надто багато часу і подарував конкуренту великий гандикап.

У заключній дисципліні обидва атлети показали однаковий результат , що не змінило розташування у загальному заліку. "Бронзу", як і торік взяв Олександр Кочергін.

Турнір "Найсильніша Людина України-2020", 26 вересня Хуст

1. Павло Кордіяка, Львів – 44 (бали)

2. Олексій Новиков, Київ – 40

3. Олександр Кочергін, Чернівці – 34,5

4. Богдан Ксенчук, Кривий Ріг – 26,5

5. Андрій Дмитрієв, Суми – 25,5

6. Денис Бережник, Хуст – 18,5

7. Володимир Климко, Львів – 14,5

8. Андрія Ананьєв, Красноград – 12,5

У фіналі Першої Ліги ФСУ, що відбувався одночасно з турніром "Богатир року" перемогу святкував Богдан Копил з Черкас, котрий на одне очко випередив дворазового чемпіона світу Віталія Герасимова з Дніпра. "Бронзу" здобув атлет з Мукачева Іван Деркач.

Олександр Гливинський