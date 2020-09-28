Українець продовжить працювати спортивним директором американської команди

Джерело - Чемпіон.
Легенда вітчизняного велоспорту, кращий молодий гонщик "Тур де Франс"-2005, а зараз спортивний директор американської команди Світового туру "Трек-Сегафредо" Ярослав Попович підписав новий дворічний контракт з командою.
Чинний договір з "Треком" закінчувався в українця у грудні цього року, тож керівництво американської команди заздалегідь запропонували новий контракт Поповичу. Нагадаємо, спортивним директором "Трек-Сегафредо" Ярослав працює з весни 2016 року, коли завершив свою кар’єру гонщика. "Трек-Сегафредо" входить в еліту світового професійного велоспорту. Бюджет команди складає більше 12 мільйонів євро. За "Трек" виступають 32 гонщики з 12 країн світу - Австралії, Бельгії, Великобританії, Голландії, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Латвії, Люксембургу, США та Франції.
"Тепер заздрю гонщикам, за яких вирішують всі побутові питання, - зізнавався в розмові з Максимом Розенко Ярослав Попович. - Прилетів, забрав сумку в аеропорту, тебе відвезли в готель, зробили масаж, провели теоретичне заняття з тактики. Коли везу команду на гонку, відповідаю за все. На мені координація масажистів, механіків, гонщиків, прес- аташе, взаємодія з організаторами гонки. Зв'язок з суддями, комісаром. Обговорення стратегії і тактики на гонку, яка може змінюватися в залежності від результатів команди. Під час стартів встаю о шостій ранку, лягаю в опівночі. Також за мною закріплені 4 гонщика, над якими шефствує протягом усього сезону".
Особиста справа
Виступав за команди:
З квітня 2016 року працює спортивним директором американської команди Світового туру "Трек-Сегафредо".