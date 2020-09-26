Збірну України U-20 зняли з чемпіонату Європи через коронавірус

В одного з гравців виявили коронавірус

Збірну України з волейболу U-20 не допустили до участі на чемпіонаті Європи, який починається в Чехії.

Про це повідомляє suspilne.media.

Причина зняття - позитивний тест на коронавірус в одного з волейболістів.

У збірної України є 24 години, щоб покинути територію Чехії в повному складі.

Крім України до участі на чемпіонаті Європи не допустили збірну Туреччини: двоє гравців цієї команди отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

Європейська конфедерація волейболу уже змінила розклад змагань: за попереднім планом було дві групи по шість команд, а тепер одна з груп складається з чотирьох збірних.

Дискваліфіковані Туреччина та Україна мали грати в одній групі.

Нагадаємо, українські волейболісти тріумфально виступили на юнацькому чемпіонаті Європи.