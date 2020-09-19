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Мак-Грегор повернеться наступного року, - Вайт

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Подія пов'язана з ірландцем повинна відбутися наприкінці 2020-го або на початку 2021
Мак-Грегор повернеться наступного року, - Вайт
#Мак-Грегор, #Вайт, #UFC

Джерело - MMAJunkie.

Президент UFC Дейна Вайт готує дещо цікаве для Конора Мак-Грегора на початок наступного року.

Про це він розповів порталу MMAJunkie.

"Ми готуємо дещо кумедне для Конора на початок наступного року. У наступному році він повернеться. Я не кажу про те, що він буде битися, але деякі речі ми зараз обговорюємо. Коли це все буде готово, я вам все розповім. Це буде в кінці 2020 року або на початку 2021 року", - повідомив Вайт.

Нагадаємо, Мак-Грегор готується повернутися в UFC.

Раніше повідомлялося, що Мак-Грегора заарештували на Корсиці з підозрою на сексуальне насильство.

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