Президент UFC Дейна Вайт готує дещо цікаве для Конора Мак-Грегора на початок наступного року.

Про це він розповів порталу MMAJunkie.

"Ми готуємо дещо кумедне для Конора на початок наступного року. У наступному році він повернеться. Я не кажу про те, що він буде битися, але деякі речі ми зараз обговорюємо. Коли це все буде готово, я вам все розповім. Це буде в кінці 2020 року або на початку 2021 року", - повідомив Вайт.