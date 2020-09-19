Джерело - офіційний сайт Мотору.
Мотор підписав контракт з іспанським напівсереднім Карлосом Моліною.
Про це повідомляє пресслужба запорізького клубу.
Угода розрахована на два сезони.
29-річний гравець раніше виступав за Барселону, Арагон, Уеску, Натурхаус Ла-Ріоху, Магдебург. Останній сезон гандболіст провів уБенфіці.
Моліна вже заявлений за український клуб в нинішній Лізі чемпіонів і може дебютувати 23 вересня в виїзному матчі з Ольборгом.
Нагадаємо, Мотор програв Барселоні у Лізі чемпіонів.
Раніше Мотор обіграв Одесу та виграв Кубок України.