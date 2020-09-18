 Мак-Грегор готується повернутися в UFC | ММА | Champion.com.ua
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Мак-Грегор готується повернутися в UFC

Вчора 22:29 540 0
Стала відома дата повернення Конора Мак-Грегора
Мак-Грегор готується повернутися в UFC
#Мак-Грегор, #UFC

Джерело - espreso.tv.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор планує відновити кар'єру в наступному році.

Про це повідомив інсайдер Аріель Хельвані.

Також цю інформацію підтвердив менеджер Макгрегора Оуді Аттар, додавши, що ірландський боєць веде переговори з промоутерами UFC.

32-річний Конор Мак-Грегор вже втретє оголосив про завершення спортивної кар'єри. Свій останній поєдинок він провів проти Дональда Серроне, якого нокаутував у першому раунді на турнірі UFC 246 у січні 2020 року.

Нагадаємо, Мак-Грегор не битиметься у найближчі півтора року.

Відзначимо, що раніше Мак-Грегор натякнув на повернення.

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