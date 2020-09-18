Мак-Грегор готується повернутися в UFC

Стала відома дата повернення Конора Мак-Грегора

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор планує відновити кар'єру в наступному році.

Про це повідомив інсайдер Аріель Хельвані.

Також цю інформацію підтвердив менеджер Макгрегора Оуді Аттар, додавши, що ірландський боєць веде переговори з промоутерами UFC.

32-річний Конор Мак-Грегор вже втретє оголосив про завершення спортивної кар'єри. Свій останній поєдинок він провів проти Дональда Серроне, якого нокаутував у першому раунді на турнірі UFC 246 у січні 2020 року.

Нагадаємо, Мак-Грегор не битиметься у найближчі півтора року.

Відзначимо, що раніше Мак-Грегор натякнув на повернення.