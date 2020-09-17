 Футзальна Ліга чемпіонів змінила формат | Футзал | Champion.com.ua
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Футзальна Ліга чемпіонів змінила формат

Сьогодні 14:25 520 0
Ліга чемпіонів розпочнеться у листопаді
Футзальна Ліга чемпіонів змінила формат
#УАФ, #Ліга чемпіонів

Джерело - УАФ.

Виконавчий комітет УЄФА у зв’язку із ситуацією з вірусом COVID-19 в Європі ухвалив рішення змінити формат Ліги чемпіонів із футзалу сезону-2020/2021.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Ліга чемпіонів із футзалу сезону-2020/2021 відбудеться у форматі одиночних матчів плей-оф. Завершиться змагання фінальним турніром із восьми учасників, який пройде наступного року. Списки учасників, а також точні дати жеребкувань та матчів затвердять пізніше.

Ліга чемпіонів з футзалу сезону-2020/2021:

попередній раунд - листопад 2020 року;
1/16 фіналу - січень 2021 року;
1/8 фіналу - лютий 2021 року;
фінальні раунди (чвертьфінали, півфінали, фінал) - квітень/травень 2021 року.

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