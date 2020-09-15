20 років тому Георгій Гонгадзе запустив сайт Champion.com.ua

20 років тому - 15 вересня 2000 року - відомий журналіст Георгій Гонгадзе дав життя спортивному виданню Champion.com.ua, а наступного дня, ввечері вийшов з редакційної квартири і більше ніколи не повернувся. Його тіло без голови було знайдено 2 листопада 2000 року в Таращанському лісі в 100 км від Києва. Саме такою сумною є історія нашого проєкта.

Проте Георгій зробив дуже важливу для України річ - заснував україномовний спортивний сайт, який за 20 років свого існування зберіг свою українську ідентифікацію, не відмовив принципам і вижив в той час, коли всі інші сайти були виключно російськомовними, коли українське суспільство не бажало не те, що розмовляти українською, а й навіть читати. Так, сайт втрачав велику аудіторію і через свої принципи не міг стати найпопулярнішим в Україні, але принципи і українська ідентифікація - це основа нашої Держави, нашого сайту.

Найголовніше в цій історії те, що сайт Чемпіон вижив і продовжує жити і розвиватися саме завдяки нашим читачам, саме завдяки вам, дорогі наші українці!

Слава Україні!