В Ірані стратили чемпіона з греко-римської боротьби

Влада Ірану підтвердила страту 27-літнього Навіда Афкарі

Чемпіон Ірану з греко-римської боротьби Навід Афкарі страчений за участь у протестах проти економічної політики Ірану у 2018 році.

Про це повідомляє AP.

Афкарі разом з братами брав участь в мітингу проти уряду, після чого їх заарештували і висунули серйозні звинувачення - у створенні спецгруп для повалення режиму і вбивстві агента безпеки.

27-річний спортсмен отримав два смертних вироки і 74 удари батогом. Разом з ним були засуджені два його брата - Вахід і Хабіб. Перший отримав 54 років ув'язнення, другий - 27 років.

Також, Афкарі звертався за допомогою до Всесвітнього агентства з прав людини. Він розповів, що свідчення давав під тортурами: його душили пластиковим пакетом і заливали алкоголь в ніздрі.

За спортсмена заступився глава UFC Дейна Вайт та президент США Дональд Трамп.

Навід Афкарі міг уникнути смертної кари, пише CNN. Його засудили до ісламського вироку "відплати в натуральній формі". Афкарі міг уникнути страти, якби родина загиблого погодилася на реституцію. Однак вони відмовилися його пробачити та не дали дозволу сплатити реституцію. Тому в силу вступило рішення суду, яким Афкарі засудили до смертної кари, яке сьогодні, 12 вересня, виконали.