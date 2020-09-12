Зеленський заснував 50 стипендій для спортсменів з неолімпійських видів спорту

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким заснував 50 стипендій для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їхніх тренерів.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

"На здобуття відзнаки висуваються спортсмени зі складу національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту, що входять до програм Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітньої шахової олімпіади та Європейських ігор, які посіли в поточному році перше-третє місця на Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, чемпіонатах світу, перше місце на чемпіонатах Європи з неолімпійських видів спорту, а також їхні тренери.

Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій визначається Міністерством молоді та спорту України.

Документом також встановлено розміри стипендій спортсменам і тренерам за перше-третє місця на Всесвітніх іграх, чемпіонаті світу та за перше місце на чемпіонаті Європи – від трьох до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", - йдеться у повідомленні.