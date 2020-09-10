Помер відомий рапірист з Дніпра

Березняков помер у віці 49 років

9 вересня 2020 року раптово перестало битися серце відомого рапіриста з Дніпра В’ячеслава Юлійовича Березнякова.

Про це повідомляє пресслужба Федерація фехтування України.

В’ячеслав Березняков народився у 1971 році, з дитинства та все життя займався фехтуванням.

В’ячеслав закінчив УОР, став Майстром спорту СРСР, виступав за юнацьку та юніорську збірну України. Неодноразово на честь В’ячеслава Березнякова піднімався прапор України на різних міжнародних змаганнях, на чемпіонаті Європи з фехтування серед ветеранів.

Нагадаємо, померла легендарна українська олімпійська чемпіонка Ніна Бочарова.