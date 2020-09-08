Кубок України 2020: інтрига — слово жіночого роду!

Джерело - Чемпіон.

Великий бадмінтон повернувся на корти України! Із 3 по 6 вересня 2020 року кращі бадмінтоністи країни зібралися в Києві, щоб визначити володаря Кубку України та перевірити свої сили перед чемпіонату України.

А перевіряти було що, адже на відміну від багатьох інших видів спорту, бадмінтоністи майже півроку залишалися без офіційних змагань. Цей факт додав інтриги Кубку, який повністю виправдав сподівання вболівальників!

Уся ж інтрига Кубку країни дісталася прекрасній половині бадмінтонного світу. Запекла боротьба розгорнулася на кортах як в одиночній так і в парній категоріях.

Першим міні-сюрпризом турніру стала відсутність у заявці чоловічої одиночної категорії першої ракетки України, учасника Олімпійських ігор Ріо-2016, Артема Почтарьова. До карантину Артем набрав чудову форму та на командному Чемпіонаті Європи створив серйозні проблеми лідеру збірної Франції, Брісу Левердесу.

В приватній розмові Артем розповів, що цього разу він вирішив пропустити турнір, оскільки змагання не входили в його план підготовки до Чемпіонату України та відновлення від травм, отриманих ще до карантину. Так чи інакше, відсутність Артема в заявці відразу ж породила чутки щодо начебто його небажання зустрічатися на корті відразу після карантину з головним конкурентом, Данилом Боснюком.

Проте, якими б не були чутки, Артем та Данило все ж зустрілися в півфінальній зустрічі чоловічої парної категорії. У парі із мега досвідченими харків’янином, Валерієм Артащенковим, Артем продемонстрував досить непогану гру та трішки заспокоїв скептиків.

У фінальній Почтарьов та Атращенков зустрілися із парою Віталій Конов-Олександр Шмундяк та здобули впевнену перемогу в двох геймах із рахунком 21:19, 21:14.

Словом "впевнено" можна в цілому охарактеризувати гру дніпрянина Данила Боснюка в одиночній категорії. Данило, якого нещодавно було номіновано на отримання звання "Молода людина року", не віддав своїм суперника жодного гейму, в тому числі у фінальній зустрічі.

Перший Кубок України для Данила і серйозний моральний гандикап перед чемпіонатом країни!

Уся ж інтрига Кубку країни дісталася прекрасній половині бадмінтонного світу. Запекла боротьба розгорнулася на кортах як в одиночній так і в парній категоріях.

Неймовірно потужно провела турнір молода вихованка харківської школи бадмінтону, Анастасія Прозорова. Срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор 2018 року, 19-річна бадмінтоніста влаштувала справжній штурм "авторитетів" жіночого бадмінтону України.

У чвертьфінальній зустрічі, Анастасія спромоглася обіграти другу ракетку турніру, досвідчену Наталю Войцех. Після програного першого гейму, Анастасія змогла зібратися та здобути перемогу у вирішальному геймі, боротьба в якому точилася до останнього волану: 11:21, 21:17, 23:21 — на користь Прозорової.

За схожим сценарієм розгортався поєдинок Анастасії з іншою представницею харківського бадмінтону, Поліною Бугровою. 17-річна Поліна вперше в своїй кар’єрі опинилася в півфіналі дорослого турніру найвищого ґатунку та мала усі шанси опинитися навіть у фіналі. Принаймні, перший гейм зустрічі минув під диктовку Поліни. За якістю гри, рівнем емоцій даний поєдинок можна сміливо назвати кращим матчем турніру. 16:21, 21:15, 21:15 — на користь Анастасії, яка змогла зібратися та змінити хід досить нервової зустрічі, в якій спортсменка мала навіть усі шанси отримати жовту картку за надмірну емоційність!

У фіналі на Прозорову чекала Марія Улітіна, перша ракетка України, учасниця 1/16 Олімпійських ігор Ріо-2016. У класній зустрічі перемогу здобула більш досвідчена спортсменка. Марія Улітіна, яка розтрощила суперницю в першому геймі дозволила собі розслабитися в другому та зіграла більш впевнено у вирішальний момент: 21:6, 11:21, 21:16 — на користь Марії Улітіної.

Проте, Анастасія Прозорова не залишилася цього дня без свого першого Кубкового золота та продовжила феєрити на корті разом із Валерією Рудаковою. Дівчата здобули перемогу над першою сіяною парою турніру, Єлизаветою Жаркою та Марією Столяренко. І знову не обійшлося без інтриги та емоцій. Зустріч тривала більше години, а в першому геймі переможець визначився на більше-менше. 21:23, 21:10, 21:17 — на користь пари Прозорова-Рудакова.

Завершувала турнір зустріччю в змішаній парі, де Данилу Боснюку-Євгенії Паксютовій протистояли Наталя Войцех та Сергій Гаріст. Наталя Войцех, яка неочікувано для себе не потрапила до четвірки в двох інших категоріях, була мотивованою повернутися з турніру із золотом.

Сергію Гарісту не лишилося нічого іншого, як підтримати настрій та гру своєї напарниці. У запеклій боротьбі, двічі на більше-менше, пара Войцец-Гаріст святкувала перемогу: 12:21, 23:21, 23:21.

Кубок України 2020 однозначно став кращим за останні декілька років!

Підбиваючи підсумки, можемо сказати, що справжніми відкриттями турніру стали вихованки харківських шкіл бадмінтону, Анастасія Прозорова та Поліна Бугрова. Неймовірну якість гри продемонстрував дніпрянин Данило Боснюк. Ціла плеяда молодих гравців отримала класний досвід перед чемпіонатом України.

Титани українського бадмінтону, Артем Почтарьов, Марія Улітіна, Наталя Войцех, Валерій Атращенков, доводять свій клас та отримують чіткий сигнал від молоді — ми тут, скоро зустрінемося ;)

Максим Сидоренко, для сайту champion.com.ua