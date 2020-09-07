ОФІЦІЙНО. Кіберспорт визнано видом спорту в Україні

Кіберспорт офіційно став видом спорту в Україні.

Про це повідомив заступник міністра Міністерства цифрової трансформації України Олександр Борняков.

Таке рішення було прийнято на засіданні Комісії з визнання виду спорту в Україні.

"Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт – це вже давно не просто "стрілялки", а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Ним захоплюються близько 600 мільйонів людей, серед яких і мільйони українців", - йдеться у повідомленні.