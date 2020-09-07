ОФІЦІЙНО. Кіберспорт визнано видом спорту в Україні

Джерело - Чемпіон.
Кіберспорт офіційно став видом спорту в Україні.
Про це повідомив заступник міністра Міністерства цифрової трансформації України Олександр Борняков.
Таке рішення було прийнято на засіданні Комісії з визнання виду спорту в Україні.
"Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт – це вже давно не просто "стрілялки", а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Ним захоплюються близько 600 мільйонів людей, серед яких і мільйони українців", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві створять кіберспортивну арену.
Також, Віталій Кличко зустрівся із засновником Navi.