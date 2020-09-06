Мотор обіграв Одесу та виграв Кубок України

Визначився переможець Кубка України

Джерело - ФГУ.

У Маяках Одеської області завершився Фінал чотирьох Кубка України з гандболу.

Про це повідомляє ФГУ.

У головному матчі Мотор переміг Одесу 38:19 та ще на рік зберіг титул володаря Кубка.

Одеса уперше в історії клубу здобула срібло турніру. Карпати - також вперше для себе - посіли третє місце.

Найкращим гравцем усього Фіналу чотирьох був визнаний півсередній моторівців Дмитро Горіга.

Кубок України

Фінал, 06 вересня

Одеса – Мотор (Запоріжжя) 19:38 (10:19)

Одеса: Судавцов, Діденко, Леонтьєв; Коваленко 3, Ніколюк 1, Маломан, Марченко, Мазур, Цитряк, Іванченко 3, Самолевський, Діякону 3, Бугаков 1, Нападайло 3, Вірич 3, Горюнов 2.

Мотор: Мороз, Бородай, Вьюник; Кубатко 1, Малашинскас 7, Пуховський 2, Денисов 8, Турченко 1, Кравченко 4, Донцов 2, Горіга 3, Гурковський 2, Бурзак, Міноцький 1, Бохан 1, Тютюнник 6.

Нагадаємо, троє гравців Мотора не змогли потрапити на збори команди у Німеччині