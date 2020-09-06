Оверім технічним нокаутом переміг Сакаї

Бій відбувся в рамках UFC Vegas 9

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі (США) завершився турнір під егідою UFC Vegas 9, головним боєм якого стала зустріч Алістара Оверіма і Аугусто Сакаї.

На самому початку п'ятого раунду здавалося, що Сакаї вирве перемогу. Однак Оверім різко перехопив ініціативу і став жорстко бити суперника. Рефері зарахував Сакаї технічний нокаут.

Таким чином для ветерана Оверіма ця перемога стала вже 47-й в кар'єрі при 18 поразках. Сакаї програв другий бій з 18.

Нагадаємо, що в українського бійця UFC виявили допінг.